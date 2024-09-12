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16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

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KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan A.O. (37), polis tarafından yakalandı.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan A.O. (37), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan A.O.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan A.O., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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