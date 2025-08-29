16 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı
Kocaeli'de, 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 16 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel