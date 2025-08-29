16 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de, 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 16 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Kocaeli'de hakkında 16 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
