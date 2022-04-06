Adana'da 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Adana'da 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da, uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Adana'da, uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan L.G'nin, alışveriş için Çukurova ilçesinde bir işletmeye gideceği bilgisini aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de katılımıyla adrese düzenlenen operasyonda L.G. yakalandı.

L.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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