16 yaşındaki sürücüye ve araç sahibine 25 bin 954 TL ceza

KAYSERİ'de, otomobil kullanan 16 yaşındaki sürücü ve araç sahibine toplam 25 bin 954 TL ceza kesildi. Çocuğun otomobili kullandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki erkek sürücünün otomobil kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede sürücünün 16 yaşındaki H.B. olduğu belirlendi. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen H.B. ve araç sahibi M.S.'ye toplam 25 bin 954 TL ceza uygulandı. Öte yandan çocuğun otomobili kullandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.