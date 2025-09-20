Haberler

16 Yaşındaki Şüpheli Taksiciyi Bıçaklayarak Gaspa Kalkıştı

Beyoğlu'nda 16 yaşındaki B.A.K., bindiği taksi şoförünü bıçakla yaralayarak cüzdanını ve taksiyi gasbetmeye çalıştı. Olayın ardından yakalanan genç tutuklandı.

BEYOĞLU'nda 16 yaşındaki B.A.K., müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuzhan K.'yı (27) önce ensesinden bıçakladı. Taksicinin cüzdanını ve taksiyi gasbetmeye çalışan şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi şoförü Oğuzhan K. (27), Piyalepaşa Bulvarı'ndan aldığı müşterisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şoförüm cüzdanını almaya çalışan şüpheli, taksiyi de gasbetmeye kalkıştı. Anahtarı kontak üzerinden söken sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine saldırgan kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.A.K.'yı kovalamaca sonucu yakaladı. Olayda hafif yaralanan taksici ayakta tedavi edilirken, gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşındaki B.A.K. olduğu ve suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan B.A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece 'kasten yaralama' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
