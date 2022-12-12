16 yaşındaki Serhat, teyzesini korumak isterken canından oldu (2)- Yeniden Güncel Haberler Yazı işleri müdürlerineHaberimizi, ölen çocuğun adı ve soyadı, kaynağından düzeltildiği için ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz. Yazı işleri müdürlerine Haberimizi, ölen çocuğun adı ve soyadı, kaynağından düzeltildiği için ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz. YENİDEN -------------- Şevket YILMAZ/SOMA ( Manisa ), - MANİSA'nın Soma ilçesinde maden işçisi Ferdi Yetim (22), evi terk eden hamile eşine av tüfeğiyle ateş edip, bu sırada kendisine engel olmak için araya giren baldızının oğlu Serhat Övek'i (16) vurarak öldürdü. Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Yetim, tutuklandı. Soma'daki bir maden ocağında işçi olarak çalışan Ferdi Yetim, dün saat 16.00 sıralarında, iddiaya göre, 5 aylık eşi Bahar Yetim (21) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine hamile olduğu öğrenilen Bahar Yetim, evi terk edip, ablasının yanına sığındı. Ferdi Yetim de eşini geri getirmek için baldızının evine gitti. Bahar Yetim eve dönmek istemeyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ferdi Yetim, yanında getirdiği av tüfeğini eşi Bahar Yetim'e doğrultup tetiği çekti. Saçmalar, bu sırada araya giren baldızının bir oto tamir atölyesinde çırak olarak çalışan oğlu Serhat Övek'in göğsüne isabet etti. Övek, kanlar içinde yere yığılırken, Ferdi Yetim ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Övek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Serhat Övek'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Ferdi Yetim'i olay yerine 3 kilometre mesafede yakalayıp, gözaltına aldı. Ferdi Yetim'in olayda kullandığı tüfek ise sakladığı çalılıklar arasında bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi Yetim, çıkarıldığı mahkemece Övek'i öldürme, eşi Bahar Yetim'i de de öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Manisa Soma Güncel Haberler

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