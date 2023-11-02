16 yaşındaki Melike'nin ölüme gittiği anlar kamerada

Kazada yaralanan Melike, yaşam mücadelesini kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde babasıyla motosiklet ile okula giderken, otobüs çarpması sonucu yaralanan Melike Oğuz, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Belek turizm merkezi yolu üzerinde otogar karşısında meydana geldi. Hüseyin Oğuz'un kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan baba Hüseyin Oğuz ile kızı Melike Oğuz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Melike Oğuz, daha sonra Antalya'da hastaneye sevk olurken 1 haftadır yoğun bakımda kaldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken kazaya karışan ve daha önce ifadesi alınan otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza güvenlik kamerasında

Melike'yi ölüme götüren o anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde Melikenin de üzerinde bulunduğu motosikletin otobüsle çarpışma anları ve baba ile kızın savrulduğu anlar kayıt altına alındı.