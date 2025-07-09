16 Yaşındaki Kız, Dayısını Bıçakla Öldürmekten 14 Yıl Hapis Cezası Aldı

Erzurum'da, geç saatte dışarı çıkma meselesi yüzünden tartıştığı dayısını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız çocuğuna "kasten öldürmek" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, avukat ile taraflar katıldı. Tutuklu suça sürüklenen çocuk İlayda A. ise duruşmaya Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İlayda A'nın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İlayda A, son sözü olarak "Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İlayda A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanığın 18 yaşından küçük olması dolayısıyla cezayı 14 yıla düşüren heyet, İlayda A. hakkında haksız tahrik ve takdir indirimi uygulamadı.

İlayda A. hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay

Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda 29 Mayıs 2024'te, İlayda A. ile geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen dayısı M.T. (46) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda, boğazından bıçakla ağır yaralanan M.T, hastane müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Binanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sanığın, dayısı M.T'yi yaralı şekilde asansöre bindirmesi ve asansörden indirmesi yer almıştı.