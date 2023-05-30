16 Yaşındaki Katil Zanlısı Tutuklandı

Eskişehir'de bir asker eğlencesinde çıkan ve 1 kişinin ölmesi 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de bir asker eğlencesinde çıkan ve 1 kişinin ölmesi 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Önceki gün akşam saatlerinde Büyükdere Mahallesi Karapazar Sokak'ta meydana gelen olayda, düzenlenen asker eğlencesinin ardından 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, 22 yaşındaki Hasan Can Aksoy ve 16 yaşındaki Ahmet T. bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Hasan Can Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu, katil zanlısı 16 yaşındaki E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR