16 yaşındaki iki genç kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü olay yerinde, yanında bulunan aynı yaştaki arkadaşı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Bayat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaza ilçe merkezi yakının meydana geldi.

Ş.A. (16) idaresindeki 06 CCB yönetimindeki otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde baraj yolu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından beton elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerin polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Ş.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan arkadaşı M.P.'yi (16) ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak M.P.'de sevk edildiği Bayat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel