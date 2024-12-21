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16 Yaşındaki Gül Akkulak, Kitap Fuarında Okurlarıyla Buluştu

16 Yaşındaki Gül Akkulak, Kitap Fuarında Okurlarıyla Buluştu
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Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Gül Akkulak, düzenlenen 7. Kitap Fuarı'na yayımladığı 4 kitapla katılarak okurlarıyla tanıştı. Yazarlık serüvenine ilkokulda başlayan Akkulak, 16 yaşında bu başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Isparta'da yaşayan 16 yaşındaki Gül Akkulak, düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Gül Akkulak, belediye tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarına yayımladığı 4 kitap ile yazar olarak katıldı.

Akkulak, gazetecilere, üç yıldır yazarlık yaptığını belirterek kendisini ilkokulda yazdığı kurmaca masallarla keşfettiğini söyledi.

İlkokul zamanlarında arkadaşından ilham alarak masal türünde yazmaya başladığını belirten Akkulak "Bir gün okuldan eve geldiğimde boş bir defter buldum o deftere kafamdan kurduğum masalları yazmaya başladım. Arkadaşlarıma masallarımı okuyarak kendimi geliştirdim. Ortaokulda birçok türde yazma denemelerim oldu. 8. sınıfta ilk romanımı yayınladım. Hemen ardından bir ay sonra ikinci romanım ve iki ay sonra üçüncü romanımla edebiyat dünyasıyla buluştum. Dördüncü roman kitabımı ise bu kitaplarımdan bir sene sonra çıkardım." diye konuştu.

Akkulak, kitap fuarında okurlarıyla tanışmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını vurgulayarak, 16 yaşında kitap fuarına yazar olarak katılmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti.

Öğrencisini Kitap Fuarı alanında ziyaret ederek kitabını imzalatan Gazi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce öğretmeni Fatih Gazi, 30 yıllık mesleki hayatında ilk defa bir öğrencisinin kitabını okuyacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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