Silivri'de bir genç, tartıştığı annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Genç kaçarken polis ekipleri tarafından üzerinde 3 bıçakla yakalandı.

16 yaşındaki genç tartıştığı anne, abla ve komşusunu öldürdü

İSTANBUL - Silivri'de bir genç, tartıştığı annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Genç kaçarken polis ekipleri tarafından üzerinde 3 bıçakla yakalandı.

Olay, Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı Aytaç ve ablası Esra Aytaç'ı bıçakladı. Mehmet Aytaç tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı Aytaç olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Aytaç olay yerinden kaçarken üzerinde 3 bıçakla polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki komşu Semiha Bağ ve Esra Aytaç'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.