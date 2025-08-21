16 Yaşındaki Genç Kızın Darbedilmesi Davasında Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Toroslar'da 16 yaşındaki D.O.'nun sokakta darbedilmesine ilişkin tutuklanan E.A. hakkında başlatılan soruşturmada, 'kasten yaralama' suçundan ceza aldı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın sokakta darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Halkkent Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta D.O'nun henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişi tarafından sokakta darbedilmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kimliği belirlenen şüpheli E.A. (16), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
48'lik Shakira'nın makyajsız hali! İlk kez böyle görüntülendi

48'lik Shakira'nın makyajsız hali! İlk kez böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuz Gölü havzasındaki tarlada karbondioksit çıkışı: Bu oluşum Türkiye'de tek

Bu oluşum Türkiye'de tek! Yer altından fışkırıp etrafa yayılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.