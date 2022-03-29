16 yaşındaki Elif'ten 1 aydır haber alınamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 yaşındaki Elif'ten 1 aydır haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
16 yaşındaki Elif'ten 1 aydır haber alınamıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ay önce okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ay önce okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi, genç kızın kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.

Serik ilçesinde yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Elif Yılmaz, 28 Şubat'ta okula gitmek için evden çıktı. Kızını almak için okula giden baba Murat Yılmaz ise kapısında beklediği okulda, arkadaşlarının kızının derslere girmediği cevabını alınca aramaya başladı. Bunun üzerine jandarma ekiplerine kayıp ilanı verdi. Yaklaşık 1 aydır kızına kavuşamayan baba Yılmaz, kızının kaçırılmış olabileceğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Ekipler genç kızın bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

(Mehmet Demirci/ İHA)

16 yaşındaki Elif'ten 1 aydır haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title