16 yaşındaki çocuk, eski ustasını öldürdü - Haberler

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16 yaşındaki çocuk, eski ustasını öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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16 yaşındaki çocuk, eski ustasını öldürdü

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde F.K. (16), daha önce bir süre yanında çıraklık yaptığı oto tamirci ustası Metin Altundağ'ı (52), kendisini sürekli dövdüğü iddiasıyla pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde F.K. (16), daha önce bir süre yanında çıraklık yaptığı oto tamirci ustası Metin Altundağ'ı (52), kendisini sürekli dövdüğü iddiasıyla pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Metin Altundağ'ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen F.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Çivril Polis Güncel Haberler

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