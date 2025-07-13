16 Yaşındaki Çocuk Bıçakla Yaralandı, İki Kişi Gözaltında

16 Yaşındaki Çocuk Bıçakla Yaralandı, İki Kişi Gözaltında
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yaşındaki A.A, kafasından bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 20 yaşındaki E.Ç ve 15 yaşındaki kardeşi D.Ç gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kafasından bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki Pınarbaşı mesire alanında A.A'nın (16) kafasından bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen A.A, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Polis, şüpheli E.Ç (20) ile kız kardeşi D.Ç'yi (15) gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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