16 Yaşındaki Can Saraç, İtalya'da Ödül Kazandı

Henüz 16 yaşında birçok uluslararası ödülün sahibi olan müzisyen Can Saraç, İtalya'da "Arturo Benedetti Michelangeli" ödülünü de en genç yaşta kazanan piyanist olma başarısı gösterdi.

Eğitimine, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde Dr. Fulya Tezer ile başlayan Saraç, 2021'den bu yana, Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi Üstün Yetenekli Gençler Programı piyano bölümünde Prof. Michael Schafer'in öğrencisi olarak kariyerine devam ediyor.

Aynı zamanda Prof. Gökhan Aybulus ile düzenli olarak piyano çalışmalarını sürdüren Saraç, Liechtenstein International Music Academy'nin bursiyeri olarak da akademi tarafından verilen tüm eğitim ve konserlere düzenli olarak katılıyor.

Almanya, İtalya, Makedonya, Bulgaristan, İspanya, Macaristan gibi birçok ülkede düzenlenen uluslararası yarışmalarda solo ve duo performanslarıyla birincilik ödülleri kazanan Saraç, bu yıl İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan'da birincilik elde ederek, "Arturo Benedetti Michelangeli" ödülünü en genç yaşta kazanan piyanist olma başarısı da gösterdi.

"Öğretmenim, müzik kulağımın iyi olduğunu söyledi."

Solo ve oda müziği konserlerine devam eden genç sanatçı, başarılarla dolu müzik hayatını ve gelecekle ilgili hedeflerini AA'ya anlattı.

Piyano eğitimine ailesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında başladığını belirten Saraç, "Evimizin yakınındaki bir sanat merkezine giderek, piyano dersleri aldım. Oradaki öğretmenim Cem Cücenoğlu, müzik kulağımın çok iyi olduğunu ve konservatuvar sınavlarına girmem gerektiğini söyledi. Sınavlara girip kazandım ve böylece müzik yolculuğum başlamış oldu" diye konuştu.

"Günde yaklaşık 7-8 saat çalışıyorum"

Müzik ve piyano hayatında önemli bir yer tuttuğu için sıkı bir çalışma disiplinine sahip olduğuna dikkati çeken sanatçı, "Uzun saatler çalışıyorum özellikle önümde önemli konserlerim varsa çalışma sürem daha da uzuyor. Günde yaklaşık 7-8 saat çalışıyorum. Okula gittiğim günler çok vaktim olmuyor ancak yine de 3-4 saat çalışabiliyorum." dedi.

Bu yıl İtalya'da elde ettiği birincilik hakkında bilgi veren Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piano Academy Eppan İtalya'da önemli bir akademi. Dünyadan çok sayıda yapılan başvuru arasından bu akademiye katılmak üzere seçilen 24 piyanistten biri oldum. Bu sene akademiye kabul edilen en genç katılımcı bendim. Sonra akademideki deneyimli profesörler final konserine çıkmak için aralarında benim de olduğum 6 finalist belirledi. Finalde, 'Arturo Benedetti Michelangeli' ödülünü kazanan en genç piyanist oldum."

2022 yılında "Pianissimo-Live" serisinden davet alan en genç piyanist olarak St.Petersburg'daki Hermitage Müzesi ve Moskova'da solo konserler verdiğini aktaran Saraç, 2023 yılında ise ABD Teksas'ta dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen The Cliburn Junior'a "Festival Artist" olarak katıldığını dile getirdi.

En büyük destek ailesinden

Eğitimine devam edip, dünyanın en önemli sahnelerinde konser verme hedefi olduğunu anlatan Saraç, başarısını en büyük destekçisi olan ailesine borçlu olduğunu ve arkadaşlarının kendisine cesaret verdiğini kaydetti.

Saraç, müziğe ilgi duyan gençler için ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Bence tüm gençler hiç zaman kaybetmeden sanatla ilgilenmeye başlasın ve yılmadan devam etsinler. Profesyonel olmak için çok çalışmak, disiplinli ve özverili olmak gerekiyor. İlla profesyonel olmak da gerekmiyor aslında hobi olarak da sanatın bir dalıyla uğraşmak çok güzel. Maddi anlamda piyano ve benzeri müzik aletlerine ulaşım çok zor olabiliyor. O yüzden gençlerin özellikle okullarda müzik aletleriyle tanışması büyük önem taşıyor. Birçok genç, müzik aletine ulaşabilse belki kendilerindeki potansiyeli keşfetme imkanı bulacak. Böylece yeni yeteneklerle tanışabileceğiz. O yüzden müzik aletlerinin ulaşılabilir olması çok önemli."