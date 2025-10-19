16 Yaşındaki Aybüke Kayıp Güne Dönüş Yaptı

16 YAŞINDAKİ AYBÜKE EVİNE DÖNDÜ

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Aybüke Ulu'nun evine döndüğü öğrenildi. Aybüke'den günlerdir haber alınamaması üzerine ailesi durumu polise bildirmişti. Aybüke'nin hakkında çıkan haberler üzerine, bugün polise merkezine gittiği ve kendini tanıtarak teslim olduğu belirtildi. Aybüke'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve yakınları kızlarının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Serhat GÜLER/ADANA,