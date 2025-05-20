16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde Genç Yetenekler Sahne Aldı

16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde Genç Yetenekler Sahne Aldı
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Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 'Bütün Umudum Gençliktedir' konserinde, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen genç yetenekler performans sergileyerek profesyonel sanat yaşamına ilk adımlarını attı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün düzenlediği "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali" kapsamında, "Bütün Umudum Gençliktedir" konseri düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde verildi.

DOB Genel Müdürlüğünün "Opera ve Bale Her Yerde" mottosuyla hayata geçirdiği 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde gerçekleştirilen "Yetenek Her Yerde-Genç Yetenek Taraması" sonucunda seçilen genç yetenekler konserde sahne aldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen genç yetenekler, konserde sergiledikleri performanslarla profesyonel sanat yaşamına adım attı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müzik Direktörü İbrahim Yazıcı'nın piyanoyla eşlik ettiği konserde, solistler Arjin Belge, Sılanur Özevin ve Ada Ulucan eserleri yorumladı.

Konserde ayrıca, kemanda Duru Önhan, viyolonselde İdil Bursa, bağlamada Efecan Hasar, piyanoda Nehir Akkaş ile Fikret Uçar sahne aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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