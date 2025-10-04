16. Uluslararası Dergi Günleri Rami Kütüphanesi’nde Başlıyor

"16. Uluslararası Dergi Günleri" 9-12 Ekim'de Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Dünya Dergiler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından bu yana organize edilen etkinlikte, yurt dışından katılan yayınların yanı sıra edebiyat dergileri, ihtisas dergileri, gençlik ve okul dergileri, fanzinler, dijital yayınlar ile kurum ve kuruluşların kültürel içerikli dergileri yer alacak.

Etkinlikte, 4 gün boyunca söyleşiler, paneller, buluşmalar, atölyeler, seminerler ve çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek.

9 Ekim saat 14.30'da düzenlenecek açılış programıyla başlayacak olan etkinlikte, saat 15.30'da dergi çıkaran öğrencilerin katılımıyla "Dergilerin Eğitime Katkısı" başlıklı özel bir söyleşi yapılacak.

Gazze temalı oturumlar düzenlenecek

Ayrıca, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Dünya Dergiler Birliği bünyesindeki dergilerde çıkan aile temalı yazılardan derlenen bir kitap çalışması hazırlandı.

Bu kapsamda 11 Ekim saat 14.00'te gerçekleştirilecek lansman programının ardından kitapla ilgili özel bir panel düzenlenecek.

Dergi Günleri'nde Gazze temalı oturumlar ve dergilerin kendi stantlarında yapacakları etkinlikler de organize edilecek.

Organizasyon, 12 Ekim saat 17.00'deki kapanış programıyla sona erecek.

"Yeni dergilerin filizlenmesine vesile olacaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, 16 yıldır kesintisiz devam eden bu önemli kültür buluşmasının, gençlerin dünyasında kalıcı izler bıraktığını belirtti.

Her yıl yeni dergilerin doğmasına vesile olan bu buluşmaların, son derece önemli olduğunu vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Buna bir örnek Rami Kütüphanesi Dergicilik Okulu'nda ortaokul öğrencilerimizin çalışmalarıdır. Yaptıkları çalışmalar hem kültürel gelişimlerine hem de üretim becerilerine katkı sağladı ve bu her sene katlanarak artmaktadır. Bizler için dergiler yalnızca birer yayın değil, aynı zamanda birer ocak ve okul hükmündedir. Yeni kalemlerin yetişmesi açısından yaşatılması zaruri olan bu kültürel üretim son derece kıymetlidir. Dünyada alanında eşi benzeri olmayan Dergi Günleri'nin kıymetini bilmek ve desteklemek hepimizin kültürel sorumluluğudur. İnşallah bu yıl da farklı etkinliklerle zenginleşen program, hayatımızda derin ve anlamlı izler bırakacak, yeni dergilerin filizlenmesine vesile olacaktır."