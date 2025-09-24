Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) tarafından 16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni düzenlendi.

"Design for Export" sloganıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde ATO Congresium'da düzenlenen törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkan Vekili Mutlu Karavelioğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve OMKO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ata katıldı.

Ağar, buradaki konuşmasında sektör ihracatının son 20 yılda 10 kattan fazla artarak 4,5 milyar dolara çıktığını söyledi.

Türk tasarımının dünyada tanınır hale gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Ağar, "İhracatçılarımızın önünü açacak, onların dünya pazarlarına daha güvenli açılmalarını sağlayacak güçlü bir finansman altyapısı oluşturmak amacıyla, Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme AŞ olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

TİM Başkan Vekili Karavelioğlu da Türkiye mobilya sektörünün, ihracat kaleminde çok önemli yer tuttuğunun altını çizerek tasarım ve katma değeri artıran her ürüne destek verdiklerini, gençlerin fikirlerinin sanayiyle bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu dile getirdi.

ATO Başkanı Baran da, mobilya sektörünün ham maddede dışa bağımlılığının en az olduğu sektörler arasında yer aldığını, özgün tasarımlar ve teknolojiyle yüksek katma değere ulaşılabileceğini anlattı.

OMKO Başkanı Tahsin Ata, yarışmaya 1096 başvuru yapıldığını, toplam ödülün 1 milyon lira olduğunu ve kazananların Bakanlık desteğiyle yurt dışında eğitim imkanına sahip olacağını söyledi.

İlk, orta ve lise öğrencilerinin projelerinin profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirildiği 16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni yarışmasında daha sonra kazananlara ödülleri takdim edildi.