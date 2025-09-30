16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Başvuruları Başladı

"Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği" mottosuyla gerçekleştirilen "16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"ne 3 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre ödüller, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Belgesel sinemanın temel sorularından biri olan, hakikatin kimin bakış açısından anlatıldığı meselesine odaklanan etkinlik ile dünyanın dört bir yanından belgeselcilerin bir araya gelerek düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak da hedefleniyor.

Üzeri örtülen gerçeklerin izini sürmeyi, dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden insana, doğaya, hayata ve tarihe dair hikayeleri belgesel izleyicisi ile buluşturmayı amaçlayan yarışma, başvuru koşullarını taşıyan bütün belgesel filmlere ve yapımına henüz başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projelere açık olacak.

Yarışma koşulları ve takvimi, ödüller, başvuru şartnamesi ve detaylı bilgiye www.trtbelgesel.com adresinden ulaşılabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada, Uluslararası Kategori, Ulusal Profesyonel Kategori, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi ve Proje Destek Kategorisi olmak üzere 4 kategoride 12 ödül verilecek.

Yarışmanın ön eleme sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.

Kazanan isimler, 9 Kasım'da düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Etkinlik kapsamında 3 gün boyunca ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgesellerden özel bir seçki seyircilerle buluşacak.

Yarışma kapsamında düzenlenecek, belgesel profesyonelleri ile ustalık sınıfı, söyleşiler ve atölye çalışmaları, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.