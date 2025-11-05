Haberler

16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Başlıyor

TRT tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Belgesel Ödülleri, 'Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği' temasıyla 6-9 Kasım tarihleri arasında Grand Pera'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, dünya genelinden ödüllü belgeseller ve finalist filmler gösterilecek.

TRT tarafından verilen "16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri", ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla 6-9 Kasım'da Grand Pera'da gerçekleştirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak program, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu sene "Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği" temasıyla düzenlenecek Etkinlik, dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden insana, doğaya, hayata ve tarihe dair hikayeleri belgesel izleyicisi ile buluşturacak.

Ödüllü belgeseller programda

Program kapsamında dünyanın önemli festivallerinden ödül alan belgesellerin ve finalist filmlerin yer aldığı "Özel Seçki", insanlığın unutmaması gereken hikayelerin ele alındığı "Filistin Seçkisi" ve TRT imzası taşıyan yapımların yer aldığı "TRT Seçkisi" izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Gazze'deki İsrail işgali sırasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ın trajik hikayesini işleyen "The Voice of Hind Rajab" belgeseli etkinliğin açılış filmi olarak gösterilecek. Filmin ortak yapımcılardan Sawsan Asfari ile filmin iki oyuncusu Saja Kilani ve Motez Malhees festivalin onur konuğu olacak.

TRT yapımı "Masumiyetin Yankıları" ve Portekiz, Filistin ortak yapımı "Özgür Balık" belgeselleri de dünya prömiyerlerini etkinlikte yapacak.

Grand PERA Cercle D'orient "Antre" salonunda ise etkinlik boyunca yönetmenlerle söyleşiler, sinemanın usta isimleriyle paneller ve atölyeler yapılacak. Film gösterimleri ve etkinlikler tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.

Program kapsamında Grand Pera Cercle d'Orient'te birbirini takip eden 5 tematik oda oluşturuldu. Her bir oda festivalin mottosuna uygun olarak farklı hikayelere ve farklı gerçeklere temas ediyor.

Savaş fotoğrafçısı, hikaye anlatıcısı ve sanatçı Belal Khaled'in "Ellerin Hikayesi" başlıklı sergisi etkinlik boyunca ücretsiz gezilebilecek.

12 ödül gecede sahiplerini bulacak

Toplam 98 ülkeden 1250'ye yakın projenin gönderildiği festivalde "Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Uluslararası Kategori" ve "Proje Destek Kategorisi"nde 40 finalist ödül için yarışacak.

Etkinliğin kapanış ve ödül töreni, 9 Kasım'da TRT Belgesel ekranlarında canlı yayınlanacak.

Festival takvimine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresi üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
