16 suçtan aranırken Antalya'da yakalanan şantaj şüphelisi adliyede (2) Güncel Haberler SERBEST KALDIİstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticileri ile çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan ve şantaj dahil 16 suçtan aranırken Antalya'da yakalanan Havva G., sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. SERBEST KALDI İstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticileri ile çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan ve şantaj dahil 16 suçtan aranırken Antalya'da yakalanan Havva G., sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Antalya Güncel Haberler

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