Güneş ve uzay sisteminde milyonlarca asteroid yer alıyor. Bu asteroidlerden bazıları ise farkında olmasak da oldukça değerli. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA radarına ise 16 Psyche adlı bir asteroid takıldı. NASA tarafından yapılan araştırmalara göre bu asteroid, 10 kentilyon dolar değerinde. İşte detaylar!

Güneş ve uzay sisteminde milyonlarca asteroid yer alıyor. Bu asteroidlerden bazıları ise farkında olmasak da oldukça değerli. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA radarına ise 16 Psyche adlı bir asteroid takıldı. NASA tarafından yapılan araştırmalara göre bu asteroid, 10 kentilyon dolar değerinde. İşte detaylar!

16 Psyche asteroidi 10 kentilyon dolar değerinde!

Uzay ajansı NASA, Güneş yörüngesindeki Mars ve Jüpiter arasında dönen bir asteroidi gözüne kestirmiş durumda. "16 Psyche" adı verilen asteroidin Dünya'ya yaklaştığı görüldü. Uzay ajansı ise hemen ardından araştırmalara başladı.

Demir, altın ve nikelden oluştuğu düşünülen asteroidin yaklaşık 279 kilometre genişliğinde olduğu söyleniyor. Bununla birlikte söz konusu asteroit için 10 kentilyon dolar değerinde olduğu tahminler arasında. Çok fazla duymaya alışık olmadığımız bir değer olması bakımından kısacası kişi başı yaklaşık 1.3 trilyon dolar olduğunu belirtmek kolaylık olacak.

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Tüm bunlarla birlikte 16 Psyche asteroidi bilinen en değerli asteroit olan Davida ile karşılaştırılıyor. Davida, 27 kentilyon dolarlık bir değere sahip. Bu duruma baktığımızda 16 Psyche'nin değer açısından Davida'yı geçemediği görülüyor.

NASA, 16 Psyce'yi incelemek için bir uzay aracı hazırlığı yapıyor. Jet İtki Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamaya göre kısa süre önce uçuş yazılımı test edildi. Bu sayede uzay aracının fırlatılması 100 günden daha az zamanda içinde fırlatma gerçekleşecek. Öte yandan aracın Ağustos 2029'da asteroide varması beklentiler arasında.

16 Psyche asteroidi sayesinde bilimsel amaçlar için oldukça iyi bir örnek. Özellikle gezegenlerin nasıl oluştuğu ve gezegen çekirdekleri hakkında birçok önemli bilgi elde etmek mümkün. Asteroidin metal bakımından zengin olması da bu konuda araştırmacılara eşsiz bir fırsat sağlıyor.

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