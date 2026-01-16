İçişleri Bakanlığı'ndan 16 Mülki İdare Amiri İçin Yükseltme Kararı
İçişleri Bakanlığı, aralarında kaymakam ve mülki müfettişlerin bulunduğu 16 mülki idare amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltme kararını aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar 16 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.
(ANKARA) – İçişleri Bakanlığı tarafından, aralarında kaymakam ve mülki müfettişlerin de bulunduğu 16 mülki idare amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sicil numarası, görev yeri ve unvanları belirtilen 16 mülki idare amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükselt yükseltmeleri yapıldı.
Yükseltme kapsamına alınanlar arasında, Personel Genel Müdürlüğü, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve çeşitli kaymakamlıklarda görev yapan isimler yer aldı.
Karar, 16 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.