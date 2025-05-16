16 Mayıs "ulusal Erişilebilirlik Günü" İlan Edildi... Bakan Göktaş: "Herkes İçin Engelsiz Bir Yaşamın Altyapısını İnşa Etmeyi Sürdürüyoruz"

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 Mayıs tarihinin "Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edilmesine ilişkin, "Toplumun her bireyinin, özellikle engellilerin ve yaşlıların sağlık, eğitim, ulaşım, bilgiye erişim gibi tüm hizmetlerden bağımsız, güvenli ve eşit şekilde yararlanabilmesi için erişilebilirlik bir zorunluluktur. Bu önemli adım için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının son günü olan 16 Mayıs tarihi "Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak erişilebilirliği bir insan hakkı ve sosyal adalet meselesi olarak gördüklerini kaydetti. Göktaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' olarak ilan edildi. Toplumun her bireyinin, özellikle engellilerin ve yaşlıların sağlık, eğitim, ulaşım, bilgiye erişim gibi tüm hizmetlerden bağımsız, güvenli ve eşit şekilde yararlanabilmesi için erişilebilirlik bir zorunluluktur. Bu önemli adım için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, erişilebilirliği bir insan hakkı ve sosyal adalet meselesi olarak görüyor; herkes için engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmeyi sürdürüyoruz."