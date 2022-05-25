16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti - Haberler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 1 operatör hayatını kaybederken, ekipte bulunan 16 madenci ise kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından cansız bedeni bulunan operatörün 6 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 21.20 sıralarında Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde görev yapan işçilerden 40 yaşındaki Ali Rıza Kut, göçük altında kalırken, 16 ekip arkadaşı ise kendi çabalarıyla çıkmayı başardı. Bölgeye sevk edilen ekipler göçük altında kalan Kut'un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı. Operatör olduğu öğrenilen Kut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler göçüğün neden kaynaklı oluştuğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Bölgede çalışmaları takip eden Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Öncelikle başımız sağ olsun. Bugün ne yazık ki 21.30 sularında Karaismailler madeninde bir çökme meydana geldi.40 yaşlarında bir işçimiz ne yazık ki hayatını kaybetti. Ekipler hep birlikte yaralımızı çıkardılar ama kurtarılamadı. Eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum. Biz haberi alınca Acıpayam'dan geldik. Umarım yeni kazalar olmaz. Ekipte 17 kişi çalışıyormuş. Göçük altında kalan diğerleri kurtarmış kendini" dedi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kut'un Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde oturduğu ve 6 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel