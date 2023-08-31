16 kilo 820 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

16 kilo 820 gram esrar ele geçilirken, 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da polis yaptığı operasyonda tırda 16 kilo 820 gram esrar ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki şüpheli bir TIR'ı takibe aldı. Etrafı polis otolarıyla çevrilen TIR, uygulama noktasında durdurulup, narkotik detektör köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı. Tinga'nın, sürücü kabinine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; çuvalın içine doldurulmuş 16 kilo 820 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü Kemal E. ile yanındaki Mehmet A. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Kemal E., ifadesinde, "Yolda giderken, ismini bilmediğim bir kişi otostop yapıyordu. Ben de insanlık namına aracıma aldım. Çuvalla araca bindi. Uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. Mehmet A. ise sürücü Kemal E. ile arkadaş olduklarını öne sürerek, "Kendisine yolda eşlik etmek için araca binmiştim. Uyuşturucu ile herhangi bir alakam yok. Mağdur oldum" savunması yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal E. ile Mehmet A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.