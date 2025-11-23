Haberler

16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali'nde 10 Ton Hamsi Dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen festivalde 10 ton hamsi, katılımcılara ikram edildi. Müzik eşliğinde mangal kuran vatandaşlar, hamsi mangal keyfi yaşadı. Belediye Başkanı Posbıyık, festivalin geleneksel ruhunu yeniden yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Zonguldak'ta düzenlenen "16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali"nde 10 ton balık dağıtıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesindeki festival kapsamında sahil şeridinin bir bölümüne mangallar kuruldu.

Katılımcılara pişirmeleri için 10 ton hamsinin yanı sıra bin mangal, 4 bin ızgara, jel, 5 ton kömür, 10 bin helva, 10 bin su, 10 bin ekmek, 4 ton soğan, limon ve ıslak mendil dağıtıldı.

Tekneler ve kamyonlarla getirilen hamsiler, alanda oluşturulan havuza boşaltılarak vatandaşlara ulaştırıldı.

Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşurken, zabıta ekipleri yoğunluk nedeniyle bölgeye bariyerler çekti.

Vatandaşlar müzik eşliğinde mangallarını hazırlarken, belediye ekiplerinin büyük kazanlarda pişirdiği balıklar da ikram edildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali"nde yaptığı konuşmada, 2 yıldır gerçekleştiremedikleri geleneksel festivali yeniden yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin en iyi, en taze, en lezzetli hamsisi Ereğli'den çıkıyor." diyen Posbıyık, yola çıkan vatandaşlara zabıta ekiplerinin ekmek arası hamsi dağıttığını, ilçedeki engelli bireylerin evlerine ulaşılıp balık ekmek ikramında bulunulacağını da ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.