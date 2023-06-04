16. Geleneksel Hasandağı Helvadere Şenlikleri yapıldı

Aksaray'da Geleneksel Hasandağı Helvadere Şenlikleri'nin 16'ıncısı gerçekleştirildi.

Helvadere Belediyesi tarafından Hasandağı Mesire Alanı'nda düzenlenen şenliğe çevre köyler başta olmak üzere kent genelinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yerel sanatçıların konserleri ile başlayan şenlikte, çocuklar yarışmalarda eğlendi.