Uluslararası öğrenciler şehir turuyla Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerini tanıdı

Üniversite eğitimi için 16 farklı ülkeden gelen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) uluslararası öğrencilerine, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla şehir turu düzenlendi.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından organize edilen ve Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında öğrenciler, kentin önemli tarihi mekanlarını gezme fırsatı buldu.

Etkinlik sayesinde Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulan öğrenciler, Yaşayan Şehir Müzesi, Tarihi Belediye Binası, Saat Kulesi ve Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi'nin görevli rehberlerinden bilgiler alan öğrenciler, gezdikleri yerler hakkında not alarak merak ettikleri soruların cevabını buldu.

Etkinlik, öğrencilerin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.