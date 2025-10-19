16 Farklı Suçtan 48 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T. düzenlenen operasyonla yakalandı ve Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T'nin Serik'te olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel