Haberler

16. Büyükelçiler Konferansı 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 16. Büyükelçiler Konferansı, 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla 15-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Konferansta Türk dış politikasının eklektik yönleri ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın on altıncısı, 15-19 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 16. Büyükelçiler Konferansı bu yıl, Türkiye'nin barışa, bölgesel istikrara ve küresel refaha katkı sunma vizyonunu yansıtan "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15 Aralık'ta yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak konferansa, 148 Büyükelçilik ve 14 Daimi Temsilcilikte görev yapan büyükelçilerin yanı sıra Bakanlık merkez teşkilatında görevli çok sayıda büyükelçi ve üst düzey yetkili iştirak edecek.

16. Büyükelçiler Konferansı'nda, Türk dış politikasının gündeminde bulunan ekonomi, güvenlik, savunma, bağlantısallık, enerji, çevre ve iklim, dijitalleşme, insani yardımlar, arabuluculuk ve kamu diplomasisi gibi alanlar etraflıca ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunulacak.

Konferans kapsamında ayrıca, Dışişleri Bakanlığının kurumsal yapısının ve idari işleyişinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor.

Büyükelçiler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri ile bölgeler bazında bir araya gelerek görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını da değerlendirme fırsatı bulacak.

Büyükelçiler Konferansı

Dışişleri Bakanlığı tarafından 2008'den bu yana düzenlenen ve Türk diplomasisinin hafızası niteliğini taşıyan Büyükelçiler Konferansı, Türkiye'nin dış politikasına yön veren öncelikler ile stratejik hedeflerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesine ve gelecek dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesine imkan tanıyan üst düzey istişare ve değerlendirme platformu olarak yapılıyor.

Dışişleri Bakanlığının kurumsal planlama çalışmalarına da zemin hazırlayan Konferans, dış politika yapım ve uygulama süreçlerine katkı sunan kurum ve kuruluşlarla eş güdüm tesis edilmesine de hizmet ediyor.

Büyükelçiler Konferansları aynı zamanda, yurt içinde farklı çevrelerin Türk dış politika vizyonu hakkında bilgilendirilmesini sağlayan önemli bir iletişim kanalı işlevi görürken, kamu diplomasisinin güçlendirilmesine ve Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılmasına katkı sunuyor.

Türkiye, 148'i Büyükelçilik, 14'ü Daimi Temsilcilik, 99'u Başkonsolosluk, 1'i Konsolosluk Ajanslığı, 1'i Konsolosluk Bürosu ve 1'i Ticaret Ofisi olmak üzere, toplam 264 misyondan oluşan diplomatik temsil ağıyla dünya çapında ilk üç ülke arasında yer alıyor.

Büyükelçiler Konferansı'nın sonuncusu, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla 9-13 Aralık 2024'te düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı Gökova'da: Tuttukları kocaman balık şaşırttı

Ünlü oyuncuların tuttuğu kocaman balık şaşırttı!
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
title