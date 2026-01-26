Haftada Yaklaşık 17.000 Afgan Mülteci Ülkesine Geri Döndü

KABİL, 26 Ocak (Xinhua) -- İran ve Pakistan'da yaşayan 16.928 Afgan mülteci geçtiğimiz hafta içinde ülkelerine geri dönüş yaptı.

Afganistan'ın İletişim ve Geri Dönüş Komisyonu pazar günü yaptığı açıklamada, geri dönen tüm ailelere gıda, içme suyu, sağlık hizmetleri ve gidecekleri yerlere ücretsiz ulaşım da dahil olmak üzere acil yardım sağlandığını belirtti.

An itibarıyla çoğunluğu İran ve Pakistan'da olmak üzere yurtdışında yaklaşık 6 milyon Afgan mültecinin yaşadığı tahmin ediliyor.