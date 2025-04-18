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158 Şüpheli Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Adana, İstanbul, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirildi ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütü Üyesi 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da S.B.'nin, İstanbul'da H.Y. ve B.B.'nin, Antalya'da A.B.'nin, İzmir'de S.A. ve U.G'nin elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Cumhuriyet Savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda, 32 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini açıkladı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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