155 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G., Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, 79 ayrı suçtan 155 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G'yi yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
