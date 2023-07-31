Ordu'da sebze ve ağırlıklı olarak domates üretimi yapan Murat Yılmaz ve Hüseyin Duman, ata tohumlarını gelecek kuşaklara taşıyor, isteyenlere ücretsiz olarak veriyor.

151 yıllık ata tohumları ile 82 çeşit domates üretiyorlar

Ordu'da sebze ve ağırlıklı olarak domates üretimi yapan Murat Yılmaz ve Hüseyin Duman, ata tohumlarını gelecek kuşaklara taşıyor, isteyenlere ücretsiz olarak veriyor

ORDU Ordu'da aralarında 151 yıllık geçmişi olan ata tohumlarını kullanarak oluşturdukları bahçede 82 farklı çeşit domates üretimi yapan Murat Yılmaz ve Hüseyin Duman, elde ettikleri tohumları ücretsiz bir şekilde üreticilere temin ediyor.

Ordu'da Permakültür Eğitmeni Murat Yılmaz ile Hüseyin Duman, Altınordu ilçesinde oluşturdukları yaklaşık 500 metrekarelik alanda ağırlıklı olarak domates üretmeye başladı. İkili, ata tohumları kullanarak kendileri için ürettikleri domatesleri de tekrardan tohuma dönüştürerek, gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyor.

Aralarında 151 yıllık geçmişi olan tohumu da kullanan Yılmaz ve Duman, oluşturdukları bahçede 82 farklı çeşit domatesin yanı sıra az miktarda farklı sebzelerin de üretimini yapıyor, tohumlarını ücretsiz bir şekilde üreticilere gönderdiklerini belirtiyor.

"Permakültür sistemi ile ata tohumlarını kullanıyoruz"

Murat Yılmaz doğaya, çevreye ve suya saygılı ekolojik üretim yöntemleri ile verim hırsına odaklanmadan yapılan bir üretim yöntemini sürdürmeye çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Bu üretim yönteminde atalarımızdan ve dedelerimizden bizlere miras kalan tohumları kullanıyoruz. Yaklaşık 500 metrekare bir alan içerisinde domates üzerine yoğunlaştık. Satın adlığımız domateslerde atalarımızdan kalan lezzeti bulamadığımız için bu yönde yoğunlaştık. Bunun dışında toprağın doğrudan güneş ve yağmurdan etkilenmesi önlemek için kurduğumuz sebze yatakları ile hem topraktaki nemi korumuş oluyoruz hem de toprağın doğrudan su ve güneşten etkilenmesinin önüne geçiyoruz" dedi.

"Ticari bir kaygımız bulunmuyor"

Sentetik gübre ve ilaç kullanılmayan alanda üretilen tohumları üreticilere bedelsiz olarak gönderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Alan içerisinde yapmış olduğumuz üretimleri tamamen kendi ailemiz ve yakınlarımız için üretiyoruz. Asıl amacımız zaten tohum üretmek ve burası gibi farklı arazilerde de üretim yerlerimiz var. Bu noktada ticari bir kaygımız da bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

"82 çeşit domates var"

Permakültür Eğitmeni ve Tasarımcısı Hüseyin Duman, ata tohumları ile yaptıkları üretimde çok çeşitliliğe önem verdiklerini belirtti. Duman, "Bu alanda 82 çeşit domatesimiz var. 30 çeşit fasulye, 3 çeşit salatalık ve 7 çeşit biber var. Bu alanda özellikle suni gübre ve ilaç kullanmadığımız için kardeş bitki sistemi ve tuzak bitki sistemleri uyguluyoruz. Kendi gübremizi ve kendi ilcalarımızı da kendimiz elde ediyoruz. Bitkileri su içerisinde fermente ederek, gübre ve ilaç olarak kullanıyoruz. Yani her şeyi doğal ortamda doğal olarak yapmış oluyoruz. Bu ürünlerin birçoğunu kendimiz tüketiyoruz, ikram diyoruz satış maksadıyla kullanmıyoruz" şeklinde konuştu.

"151 yıllık geçmişe sahip domates tohumu elimizde mevcut"

Geçmişi 151 yıl öncesine dayanan domateslerin tohumları ile de üretim yaptıklarını ifade den Duman, şunları söyledi: "Bursa'dan gelen 151 yıllık bir tohum var, doğruluğu da kanıtlanmış, aynı zamanda kendimizin hem kırmızı, hem de pembe olmak üzere 50 yıla yakın geçmişi olan tohumlarımız var. Tamamen doğal ve atalardan gelme olan tohumları kullanıyoruz."