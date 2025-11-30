1505 Er İçin Yemin Töreni Düzenlendi

KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 1505 er için yemin töreni düzenlendi. Erler, törenin ardından aileleriyle hasret giderdi.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 3 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 2025-4A dönemi erler için yemin töreni düzenlendi. Törene, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, iş insanı Sema Güral Sürmeli ve askerlerin aileleri katıldı. Yaş kütüğüne plaket çakılması ve başarılı askerlere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından eğitimlerini tamamlayan bin 505 asker yemin etti.

Törende ailelere ve erlere seslenen Tuğgeneral Mustafa Baş, yemin töreninin önemine dikkat çekti. Baş, "Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır. Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz bir parçası ve daima Türk milletinin hizmetindedir. Yeri Türk milletinin kalbidir. Unutmayınız ki, hayatınızdaki en öncelikli hedefiniz şanlı ecdadımızın canları pahasına kurdukları Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır. Yemininizin kutlu, yolunuzun aydınlık olması dileğiyle görevinizde ve yaşantınızda başarılar dilerim" dedi.

Törenin ardından erler, aileleri ve çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi.