Haberler

1505 Er İçin Yemin Töreni Düzenlendi

1505 Er İçin Yemin Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 1505 er için düzenlenen yemin töreninde, erler yemin ederek aileleriyle hasret giderdi. Törene katılan yetkililer, Türk askerinin ve milletinin önemine vurgu yaptı.

KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 1505 er için yemin töreni düzenlendi. Erler, törenin ardından aileleriyle hasret giderdi.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 3 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 2025-4A dönemi erler için yemin töreni düzenlendi. Törene, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, iş insanı Sema Güral Sürmeli ve askerlerin aileleri katıldı. Yaş kütüğüne plaket çakılması ve başarılı askerlere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından eğitimlerini tamamlayan bin 505 asker yemin etti.

Törende ailelere ve erlere seslenen Tuğgeneral Mustafa Baş, yemin töreninin önemine dikkat çekti. Baş, "Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır. Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz bir parçası ve daima Türk milletinin hizmetindedir. Yeri Türk milletinin kalbidir. Unutmayınız ki, hayatınızdaki en öncelikli hedefiniz şanlı ecdadımızın canları pahasına kurdukları Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır. Yemininizin kutlu, yolunuzun aydınlık olması dileğiyle görevinizde ve yaşantınızda başarılar dilerim" dedi.

Törenin ardından erler, aileleri ve çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.