150 yıllık düğmeli ilkokul orijinalliğiyle ilgi çekiyor

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde düğme tekniğiyle inşa edilen 150 yıllık 2 sınıflı ilkokul, orijinalliği ile ilgi çekiyor. Korumaya alınan okula 'Zaman tüneli' adı verildi.

Akseki'nin Belenalan Mahallesi'ndeki tarihi 150 yıl öncesine dayanan düğme tekniğiyle inşa edilen ilkokul, ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor. İçerisinde ahşap sıraları, öğretmen odası, iş eğitimi odası ve 2 sınıfıyla orijinalliğini koruyan okulda 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri bir sınıfta, 4 ve 5'inci sınıf öğrencileri de diğer sınıfta eğitim almış.

Okulu ziyaret edip bol bol fotoğraf çeken Alman turist grubu, düğme tekniğine ve geçen yıllara rağmen yapının orijinalliğini korumasına yönelik rehberlerine sorular sordu.