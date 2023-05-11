15 YILLIK POLİS GÖREVİNDEN İSTİFA EDİP, SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

KAYSERİ'de Adem Korkmaz (37), 15 yıldır yaptığı polislik görevinden geçen yıl istifa ederek sosyal medya fenomeni oldu. Sosyal medyada 650 bin takipçiye ulaşan ve klip çıkaran Korkmaz, Müziğe olan ilgim polislik yaparken de vardı. Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Sosyal medya platformlarına gitar çaldığım videolar yükledim. Popüler olduğumda emniyetin önünden geçiyordum, 'Arkadaşlar ben istifa ediyorum' dedim. İstifa etmem 5 dakika sürdü dedi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Adem Korkmaz, 2007 yılında polis okulunu kazandı. Mesleğine başlayan Korkmaz, çeşitli illerde görev yaptı. Bu sırada müziğe ilgi duyan Korkmaz, seslendirdiği şarkıları sosyal medyada paylaşmaya başladı. Müziği ilgi gören Korkmaz, 650 bin takipçiye ulaştı. Sosyal medya fenomeni olan Korkmaz, geçen yıl polislik mesleğini bıraktı. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Korkmaz, 2 hafta önce yeni bir klip çıkardı. Korkmaz'ın 'Müebbet' ismini verdiği klibi sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi. Yaşadığı süreci anlatan Korkmaz, 20 yaşında polis okulunu kazanarak memleketimden ayrıldım. Polislik görevimi 15 sene hiçbir ceza almadan sürdürdüm. Müziğe olan ilgim polisken de vardı. Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Sesimin bir yerlere geleceğini arkadaşlarım da biliyordu. Arkadaşlarım bana, 'Adem bu ses boşa gitmez, sen sesini duyuracaksın' derlerdi diye konuştu.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMADIM'

Müzik alanında hiçbir zaman pes etmediğini belirten Korkmaz, 2012 yılında babamı kaybettikten sonra doktor, kendimi aktivitelere vermem gerektiğini söyledi. Ben de gitar kursuna gittim. Kurstan sonra müziği daha da çok ilerletmeye başladım. Sosyal medya platformlarına gitar çaldığım videolar yükledim. Yavaş yavaş ilerlediğimi fark ettim. Sonrasında bir sosyal medya platformunda canlı yayın yapmaya başladım. Yayınlarım başlarda izlenmiyordu ama ben bu işin peşini bırakmadım ifadelerini kullandı.

'BEN MÜZİK ADAMI OLMALIYDIM'

Başlangıçta çok zorluklar çektiğini söyleyen Korkmaz, Evde şarkı söylerken komşular şikayetçi olmaya başladılar. Bir konteyner kiraladım. Canlı yayınlarımı orada konteynerde yapmaya başladım. 1 ay yaptıktan sonra konteynerin sahibi, 'bunu buradan kaldıracağız' dedi. Bir apartman dairesinin deposunu kiralayarak stüdyo haline getirdim. Yayınlarıma burada devam ettim. Yayınlarımı yaparken hala polistim. Popüler olmaya başladığımı hissettiğimde polislik görevimden istifa etmekte hiç tereddüt etmedim çünkü bu benim hayalimdi. Ben müzik adamı olmalıydım dedi.

EN İYİ CANLI YAYIN İÇERİK ÜRETİCİSİ ÖDÜLÜ

Polislik görevinden istifa etme sürecini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu

Popüler olduğumda emniyetin önünden geçiyordum, 'Arkadaşlar ben istifa ediyorum' dedim. İstifa etmem 5 dakika sürdü. Geçen sene nisan ayında polislik görevimden istifa ettim. İstifa ettikten 1 ay sonra da bir sosyal medya platformunda, 2021 yılının en iyi canlı yayını içerik üreticisi ödülünü aldım. Yaklaşık 1 hafta önce de 2022 yılının en iyi canlı yayın içerik üreticisi ödülünü aldım. Polisliği bıraktığım için pişman değilim. Şu anda çok mutluyum. Yapmış olduğum şarkıya insanlar çok güzel ilgi gösterdi. (DHA)