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15 Yıldır Leylekleri Misafir Eden Yılmaz Sakin'in Hikayesi

15 Yıldır Leylekleri Misafir Eden Yılmaz Sakin'in Hikayesi
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Van'ın Erciş ilçesinde Yılmaz Sakin, 'Emrah' ve 'Selvihan' adını verdiği leylekleri 15 yıldır bahçesinde misafir ediyor. Leyleklerin her yıl geri dönmesiyle yaşadığı mutluluğu paylaşan Sakin, onları koruyarak ilçedeki aşk hikayesine de atıfta bulunuyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Yılmaz Sakin, "Emrah" ve "Selvihan" adını verdiği leylekleri 15 yıldır bahçesinde misafir ediyor.

Sakin'in evinin bahçesindeki söğüt ağacının üzerine yuva yapan leylekler, bu yıl da havanın ısınmasıyla yuvalarına döndü.

Göç öncesi yuvanın bakımını yapan, ağacın dallarını budayan Sakin, yolunu gözlediği leyleklerin gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Leyleklere, ilçede yaşanan aşk hikayesinin kahramanları olan "Emrah" ve "Selvihan"ın adını veren Sakin, onları özenle koruyor, zaman zaman çevreye yiyecek bırakarak beslenme konusunda sıkıntı yaşamamalarını sağlamaya çalışıyor.

"Fırtına nedeniyle zarar gören yuvalarını onardım"

Yılmaz Sakin, AA muhabirine, 15 yıl önce bahçesindeki ağacın üzerine yuva yapan leyleklerin, her yıl bu yuvaya gelerek konakladıklarını söyledi.

Leylekleri çok sevdiğini ve elinden geldiğince korumaya çalıştığını anlatan Sakin, "Yaklaşık 5 yıl önce fırtına nedeniyle yuvaları zarar gördü. Ben de ağaç dallarından yapılan bir sepet alarak yuvanın yerine yere koydum ve yuvayı onarmaya çalıştım. Leylekler tekrar yuvaya gelmeye başladı. Onları göremediğimiz zaman hüzünleniyoruz. Nerede kaldılar diye gökyüzünde onları arıyoruz. Yılda bir iki kez yuvanın bakımını yapıyorum, ağaç dallarını budayarak yuvaya rahatlıkla konabilmelerini sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

"Bu yıl biraz geç kaldılar"

Mahalle sakinlerinin de leylekleri sevdiğini dile getiren Sakin, şöyle devam etti:

"İlçemizdeki 'Ercişli Emrah ile Selvihan'ın aşk hikayesinden etkilenerek leyleklere bu isimleri verdim. Onların isimlerini yaşatmak için bu isimleri vermeyi uygun gördüm. Genellikle mart ayının sonlarında ya da nisan ayının başında geliyorlar. Bu yıl biraz geç kaldılar. Biz de üzüldük, acaba bu sene gelmeyecekler mi diye düşündük. 19 Nisan'da baktık ki, gelmişler. Onların gelmesine sevindik."

Mahalledeki çocuklardan Nazlıcan Yağız da leylekleri sevdiklerini dile getirerek "Her gün arkadaşlarımla gelip burada leyleklere bakıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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