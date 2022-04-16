15 YILDIR KÜS OLAN KARDEŞLERİ VALİ BARIŞTIRDI

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 15 yıldır küs olan Abdurrahim (71) ile Naci Ünal (56) kardeşleri barıştırdı.

Sariyahşi ilçesi Yaylak köyünde yaşayan Abdurrahim ve Naci Ünal kardeşler, vefat eden babalarından miras kalan arazinin paylaşımı nedeniyle birbirine küstü. 15 yıldır küs olan kardeşlerden Abdurrahim Ünal'ın Hollanda'da yaşayan oğlu Barış Ünal, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya mektup gönderip, babasıyla amcasını barıştırmasını istedi. Mektubu okuyan Vali Aydoğdu, dün köye gitti. Kardeşleri köy kahvesinde bir araya getiren Vali Aydoğdu, 15 yıllık küslüğün sona ermesi için çaba sarf etti. Daha sonra birbirleriyle davalık olan kardeşlerin davalarını sonlandırması için söz aldı. Yaklaşık 2 saat süren ve köy sakinlerinin de katıldığı buluşmada kardeşler, Vali Aydoğdu'nun teklifini kabul edip barıştı.

'ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ'

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu 'İki kardeş arasında bu tip kırgınlıklar olabilir. Önemli olan onu kalbimizde, gönlümüzde ve beynimizde taşımamak lazım. Abdurrahim Amca ile ağabeyi Naci Beyi barıştırdık. Allah'ım huzurlarını daim etsin. Önemli olan burada kırgınlıkları sonlandırmak. Hayatın büyük bir bölümünü geçirdik ve ölüme doğru gidiyoruz. Onun için geride çok fazla kırgın kalp bırakmamak lazım. Ben iki büyüğümüze de çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu mübarek ayda kırmadılar. Umarız bundan sonra kardeşlikleri huzurlu bir ortamda devam eder' diye konuştu.

Abdurrahim Ünal, Vali Aydoğdu ve beraberindekilere gözleri dolarak teşekkür etti. Ağabeyi Naci Ünal ise ramazan ayında barışın sağlanması ile çifte bayram yapacakları belirterek, kardeşi ile küskünlüğünü sona erdirdiğini söyledi.