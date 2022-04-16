15 yıldır görmeden lastik tamir ediyor

ALAPLI, ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde 15 yıl önce görme yetisini kaybeden Ercan Turan (39) lastik tamirciliği yapıyor. 23 yıldır babasıyla birlikte çalıştığını, yüzde yüz görme engeli bulunduğunu söyleyen Ercan Turan, "Bu işleri, daha önce biraz görebildiğim için edindiğim el alışkanlığıyla rahat yapabiliyorum" dedi.

Alaplı Küçük Sanayi Sitesi'nde, babasına ait yedek parça satışı, lastik tamir ve değişimi ile yağ değişiminin yapıldığı iş yerinde çalışan Ercan Turan, 15 yıl önce görme yetisini kaybetti. Ercan Turan kısmen görebildiği zamanlardan edindiği el alışkanlığıyla, araçların lastiğini söküp tamiri veya değişimi ile balans ayarlarını yapıyor. 23 yıldır babasıyla birlikte çalışan 2 çocuk babası Ercan Turan, yaşadığı göz hastalığına tıbben bir isim konulamadığını, kornea nakli olduğunu ancak vücudunun bu nakli kabul etmediğini ifade etti.

Yaptığı işi hissederek görme yeteneği kazandığını belirten Turan, "Arabanın lastiklerini değiştirebiliyorum. Balans makineleriyle lastiklerin balansını yapabiliyorum. Bunun haricinde yağ değişimi işlemlerinde yapabileceklerimi yaparak, yağ filtrelerini sökerek babama yardım ediyorum" diye konuştu.