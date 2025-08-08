15 Yıl Hapsi Olan Firari Kadın Hükümlü İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'suç örgütü kurma' suçlarından aranan 60 yaşındaki S.Ş. hakkında verilen 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası sonrası yakalandı. Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen S.Ş, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç örgütü kurma" suçundan aranan S.Ş'yi (60) yakaladı.
Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen S.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel