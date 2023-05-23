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15 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN HÜKÜMLÜ, BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Güncel Haberler

KAYSERİ'de 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. (34) isimli kadın, bazanın altında yakalandı.

KAYSERİ'de 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. (34) isimli kadın, bazanın altında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde olduğu belirlendi. A.U. adresine düzenlenen operasyonda, evinin yatak odasında bulunan bazanın altında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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