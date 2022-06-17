15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 6 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ş., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 6 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ş., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, göçmen kaçakçılığı yapmaktan 2, eşya hırsızlığından 1" olmak üzere toplamda 6 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan firari hükümlü F.Ş. jandarma ekiplerince takibe alındı. Ekiplerin çalışması sonrası F.Ş. dün Turgutreis'te belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Jandarma Bodrum Muğla Güncel Haberler

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