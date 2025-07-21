15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Samsun'un Kavak ilçesinde, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (39), Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.K'yi (39) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.???????

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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