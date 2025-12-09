Gelibolu'da firari hükümlü yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 6 ayrı suçtan aranan M.Z. (55) emniyet güçlerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, firari hükümlü dün akşam saatlerinde Lise Kavşağı civarında gözaltına aldı. Yapılan aramada hükümlüde sahte İspanyol kimliği ele geçirildi.

Cezayir uyruklu olduğu belirlenen M.Z, yapılan yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca M.Z'nin cezasının infazının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.