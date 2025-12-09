Gelibolu'da firari hükümlü yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 15 yıl hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan M.Z. (55) emniyet güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.Z.'nin sahte kimlik taşıdığı belirlendi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 6 ayrı suçtan aranan M.Z. (55) emniyet güçlerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, firari hükümlü dün akşam saatlerinde Lise Kavşağı civarında gözaltına aldı. Yapılan aramada hükümlüde sahte İspanyol kimliği ele geçirildi.
Cezayir uyruklu olduğu belirlenen M.Z, yapılan yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca M.Z'nin cezasının infazının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel