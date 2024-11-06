15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü 8 Yıl Sonra Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 8 yıldır 'Gasp' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Gürkan Ş., evinde düzenlenen baskında yakalanarak tutuklandı.
BURSA'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, 8 yıl sonra evinde yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yıldır 'Gasp' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Gürkan Ş.'nin (30), Mahmudiye Mahallesi Balcı Sokak'taki evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan firari, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.